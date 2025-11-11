Три авіарейси до Вільнюса були перенаправлені через контрабандні кулі

Три пасажирські літаки, які мали приземлитися в аеропорту Вільнюса вночі 10 листопада, були перенаправлені до Каунаса та Риги через виявлені у повітряному просторі Литви контрабандні повітряні кулі; двоє людей самовільно покинули борт одного з одного з літаків, що вже приземлився та очікував на дозвіл для висадки пасажирів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Національний центр кризового управління повідомив, що протягом ночі було зафіксовано 34 радіолокаційні сигнали, а Державна прикордонна служба виявила шість контрабандних вантажних пакунків.

Відтак Тадас Васіляускас, речник литовських аеропортів, повідомив, що рейси з Тенеріфе та Мадейри були перенаправлені до аеропорту Каунаса, а рейс з Амстердама – до аеропорту Риги.

Загалом це торкнулося 470 пасажирів. Ті, хто був перенаправлений до Каунаса, дісталися до місця призначення автобусом, а пасажири рейсу з Риги пізніше повернулися до Вільнюса літаком.

ДОПОВНЕНО О 10:58. Жінка Е. Гедуте, яка перебувала в літаку, який перенаправили до Каунаса, поділилася деталями цієї подорожі. За її словами, літак не зміг приземлитися двічі у Вільнюсі спершу через густий туман, а потім через повітряні кулі.

За її словами, коли літак приземлився в Каунасі – там його ніхто не чекав.

Пілот була розчарована ситуацією та заявила, що аеропорт був закритий, а всі співробітники його були вже вдома. Тому літак було залишити неможливо.

За словами жінки, після цього, вдалося знайти двох чоловіків, які надали сходи для виходу з літака. Проте, скористатися ними дозволили лише екіпажу, який летів з Вільнюса на Тенеріфе.

Після цього, як зазначила Гедуте, двоє людей вирішили самостійно покинути літак.

За кілька хвилин пілот оголосила, що літак не залишиться в Каунасі, але його вдалося заправити паливом, тому він має летіти назад до Вільнюса.

"Ми не можемо злетіти. Доки не буде знайдено цю пару, нам не дозволяють летіти. Поліція вже їх розшукує", – заявила пілот.

Відтак 200 людей чекали у літаку, поки розшукували людей. Зрештою, й іншим дозволили залишити літак.

"Ті, хто знаходить таксі, їдуть додому. Інші залишаються в аеропорту і чекають на свій багаж до ранку. Ми повертаємося до Вільнюса з дітьми", – додала пілот.

Востаннє про метеозонди, які порушили повітряний простір Литви з Білорусі було відомо у суботу, 8 листопада. Тоді повітряні кулі білоруських контрабандистів на короткий час порушили роботу Вільнюського аеропорту, при чому один з них залетів у небезпечну зону.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.