Литва знову викликала дипломата Білорусі через провокації з метеозондами
До Міністерства закордонних справ Литви у вівторок викликали представника посольства Білорусі, якому висловили протест через чергові провокації в литовському повітряному просторі.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Литви.
Зазначається, що білоруського дипломата викликали після порушень повітряного простору 8 і 10 листопада, "коли нелегальні повітряні кулі з Білорусі знову створили загрозу цивільній авіації та громадській безпеці".
Литовське МЗС нагадало, що в разі подальших порушень повітряного простору Вільнюс "залишає за собою право продовжити дію обмежень на перетин кордону між Литвою і Білоруссю".
Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.
Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.
Литовські аеропорти та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.