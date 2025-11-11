Литва знову викликала дипломата Білорусі через провокації з метеозондами

До Міністерства закордонних справ Литви у вівторок викликали представника посольства Білорусі, якому висловили протест через чергові провокації в литовському повітряному просторі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Зазначається, що білоруського дипломата викликали після порушень повітряного простору 8 і 10 листопада, "коли нелегальні повітряні кулі з Білорусі знову створили загрозу цивільній авіації та громадській безпеці".

Литовське МЗС нагадало, що в разі подальших порушень повітряного простору Вільнюс "залишає за собою право продовжити дію обмежень на перетин кордону між Литвою і Білоруссю".

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.

Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.