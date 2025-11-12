Новый министр обороны Литвы пообещал укрепить противовоздушную оборону страны

Новоназначенный министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что власти страны координируют планы по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

В своей речи во время церемонии передачи полномочий в Министерстве обороны Каунас подчеркнул, что противовоздушная оборона является главным приоритетом.

Он сказал, что Государственный совет по вопросам обороны, возглавляемый президентом Гитанасом Науседой, планирует собраться 18 ноября, чтобы обсудить этот вопрос.

"Межведомственные обсуждения по этому вопросу продолжаются, и разрабатывается план финансирования. Мы найдем решения, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности противовоздушной обороны", – заверил министр.

Девидас Матулёнис, главный советник президента по вопросам национальной безопасности, сказал, что пока не ясно, как будут финансироваться дополнительные потребности в противовоздушной обороне.

"Мы, скорее всего, обсудим дополнительные потребности в противовоздушной обороне, но будет ли это финансироваться за счет дополнительных ресурсов или в рамках существующего бюджета, я сегодня сказать не могу", – добавил Матулёнис.

Напомним, после серии инцидентов с метеокулями, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех.

Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами.

11 ноября Литва вызвала белорусского дипломата. Это произошло после нарушений воздушного пространства 8 и 10 ноября, "когда нелегальные воздушные шары из Беларуси вновь создали угрозу гражданской авиации и общественной безопасности".