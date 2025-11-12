Конгресмен: у Пентагоні заявляли про плани скоротити контингент і в Балтії

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон розповів, що в Пентагоні говорили про бажання скоротити військову присутність у країнах Балтії.

Про це він розповів в інтерв'ю литовському порталу Delfi, передає "Європейська правда".

Бейкон відповідав на питання про американську військову присутність у країнах Балтії на тлі рішення про виведення частини солдатів США з Румунії. Він визнав, що подібні ідеї щодо Балтії звучали від "деяких співробітників" Пентагону.

"Так, приблизно місяць тому деякі співробітники Пентагону заявили, що хочуть скоротити присутність і фінансування країн Балтії. Конгрес категорично відкинув цю ініціативу", – сказав конгресмен.

Він висловив сумнів, що ці плани все ще актуальні, "але Пентагон поки що зберігає мовчання".

"Так що я дійсно не знаю. Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання і підтримки країн Балтії", – заявив Бейкон.

Він наголосив, що якщо Росія збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії.

"Якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, то вони зроблять це там. Ось чому нам потрібна присутність у країнах Балтії. За умови, що країни Балтії цього хочуть. Ми повинні діяти в згоді з урядами всіх трьох країн, але, якщо припустити, що уряди хочуть присутності США, ми повинні бути там, тому що це служить стримувальним фактором", – заявив конгресмен.

Наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

