Конгрессмен: в Пентагоне заявляли о планах сократить контингент и в Балтии

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон рассказал, что в Пентагоне говорили о желании сократить военное присутствие в странах Балтии.

Об этом он рассказал в интервью литовскому порталу Delfi, передает "Европейская правда".

Бейкон отвечал на вопрос об американском военном присутствии в странах Балтии на фоне решения о выводе части солдат США из Румынии. Он признал, что подобные идеи по Балтии звучали от "некоторых сотрудников" Пентагона.

"Так, примерно месяц назад некоторые сотрудники Пентагона заявили, что хотят сократить присутствие и финансирование стран Балтии. Конгресс категорически отверг эту инициативу", – сказал конгрессмен.

Он выразил сомнение, что эти планы все еще актуальны, "но Пентагон пока что хранит молчание".

"Так что я действительно не знаю. Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии", – заявил Бейкон.

Он подчеркнул, что если Россия собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии.

"Если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, то они сделают это там. Вот почему нам нужно присутствие в странах Балтии. При условии, что страны Балтии этого хотят. Мы должны действовать в согласии с правительствами всех трех стран, но, если предположить, что правительства хотят присутствия США, мы должны быть там, потому что это служит сдерживающим фактором", – заявил конгрессмен.

В конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

Читайте также: Трамп выводит войска из Европы? Как и почему США сокращают присутствие у границ Украины.