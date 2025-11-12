У Німеччині очікують, що центр захисту від безпілотників запрацює до середини грудня

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт заявив, що національний центр захисту від безпілотників запрацює до середини грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Добріндт виступає за більш проактивний підхід до боротьби зі зростаючою кількістю гібридних атак на німецькі компанії та інфраструктуру країни.

"До середини грудня має запрацювати національний центр захисту від безпілотників", – сказав Добріндт.

Він об'єднає досвід Федеральної поліції, Федерального відомства кримінальної поліції та поліції земель у боротьбі з безпілотниками, уточнив міністр.

Щодо походження безпілотників, які літають над об'єктами критичної інфраструктури, міністр внутрішніх справ заявив: "У нас є ознаки того, що деякі з помічених безпілотників походять з російського тіньового флоту".

За словами Добріндта, Німеччина проходить "стрес-тест, щоб побачити, чи може держава протистояти зовнішнім загрозам".

Про створення центру протидії безпілотникам у Німеччині заговорили наприкінці вересня.

Уряд Німеччини також схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.

Тим часом у Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.