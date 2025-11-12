В Германии ожидают, что центр защиты от беспилотников заработает к середине декабря
Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что национальный центр защиты от беспилотников заработает к середине декабря.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
Добриндт выступает за более проактивный подход к борьбе с растущим количеством гибридных атак на немецкие компании и инфраструктуру страны.
"К середине декабря должен заработать национальный центр защиты от беспилотников", – сказал Добриндт.
Он объединит опыт Федеральной полиции, Федерального ведомства криминальной полиции и полиции земель в борьбе с беспилотниками, уточнил министр.
Относительно происхождения беспилотников, которые летают над объектами критической инфраструктуры, министр внутренних дел заявил: "У нас есть признаки того, что некоторые из замеченных беспилотников происходят из российского теневого флота".
По словам Добриндта, Германия проходит "стресс-тест, чтобы увидеть, может ли государство противостоять внешним угрозам".
О создании центра противодействия беспилотникам в Германии заговорили в конце сентября.
Правительство Германии также одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.
Между тем, в Бундестаге говорили, что Германии, вероятно, придется менять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.