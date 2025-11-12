Правоохоронці 6 країн заарештували 16 підозрюваних у шахрайстві щодо пенсіонерів

Поліція кількох європейських країн і всіх земель Німеччини заарештувала 16 підозрюваних у шахрайстві, які дурили здебільшого літніх людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Ці особи, віком від 22 до 63 років, підозрюються у використанні так званої "афери з пенсіонерами" для виманювання заощаджень у людей. Операції координувалися і проводилися під керівництвом Державного управління кримінальної поліції Берліна.

Згідно з повідомленням, четверо із заарештованих нібито телефонували жертвам та ініціювали шахрайство. Інші, як стверджується, виступали в ролі збирачів грошей.

Три ймовірні колл-центри у Франкфурті-на-Майні, Австрії та Польщі, з яких нібито зв'язувалися з жертвами, були ліквідовані.

У цій афері абоненти видають себе за родичів і фабрикують надзвичайну ситуацію – наприклад, стверджують, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду і вбили когось. Жертвами шахраїв зазвичай стають люди похилого віку.

Потім з жертвами часто зв'язуються люди, які представляються співробітниками поліції або прокуратури і стверджують, що лише сплата великої суми застави може врятувати їхнього сина, доньку чи онуків від в'язниці.

В одному випадку 26-річна жінка з Франкфурта-на-Майні звинувачується в тому, що вона здійснювала шахрайські дії в Словаччині, обдзвонюючи людей. Вона видавала себе за співробітника поліції або банку і переконувала жертв, що їхні гроші на рахунках більше не в безпеці. Жертвам було наказано зняти гроші і передати їх нібито співробітнику поліції.

За даними поліції, для ліквідації схеми були задіяні слідчі органи з усіх земель Німеччини, а також з Австрії, Польщі, Швейцарії, Словаччини, Чехії, а також Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA).

За даними влади, екстреним службам вдалося запобігти 44 випадкам шахрайства, таким чином запобігши збиткам на суму понад 2 млн євро.

Окрім арештів, під час обшуків були вилучені докази, зокрема ноутбуки, мобільні телефони, брендові годинники та ювелірні вироби, а також наркотики.

Раніше повідомлялося, що міжнародна скоординована операція проти мереж, які підозрюються в онлайн-шахрайстві та відмиванні грошей, до яких входили німецькі постачальники платіжних послуг, призвела до 18 арештів.

А навесні стало відомо, що чеські правоохоронні органи у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання в Україні, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.