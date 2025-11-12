Правоохранители 6 стран арестовали 16 подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

Полиция нескольких европейских стран и всех земель Германии арестовала 16 подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали в основном пожилых людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Эти лица в возрасте от 22 до 63 лет, подозреваются в использовании так называемой "аферы с пенсионерами" для выманивания сбережений у людей. Операции координировались и проводились под руководством Государственного управления криминальной полиции Берлина.

Согласно сообщению, четверо из арестованных якобы звонили жертвам и инициировали мошенничество. Другие, как утверждается, выступали в роли сборщиков денег.

Три предполагаемых колл-центра во Франкфурте-на-Майне, Австрии и Польше, из которых якобы связывались с жертвами, были ликвидированы.

В этой афере абоненты выдают себя за родственников и фабрикуют чрезвычайную ситуацию – например, утверждают, что вызвали дорожно-транспортное происшествие и убили кого-то. Жертвами мошенников обычно становятся пожилые люди.

Затем с жертвами часто связываются люди, которые представляются сотрудниками полиции или прокуратуры и утверждают, что только уплата большой суммы залога может спасти их сына, дочь или внуков от тюрьмы.

В одном случае 26-летняя женщина из Франкфурта-на-Майне обвиняется в том, что она совершала мошеннические действия в Словакии, обзванивая людей. Она выдавала себя за сотрудника полиции или банка и убеждала жертв, что их деньги на счетах больше не в безопасности. Жертвам было приказано снять деньги и передать их якобы сотруднику полиции.

По данным полиции, для ликвидации схемы были задействованы следственные органы из всех земель Германии, а также из Австрии, Польши, Швейцарии, Словакии, Чехии, а также Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA).

По данным властей, экстренным службам удалось предотвратить 44 случая мошенничества, таким образом предотвратив ущерб на сумму более 2 млн евро.

Кроме арестов, во время обысков были изъяты доказательства, в частности ноутбуки, мобильные телефоны, брендовые часы и ювелирные изделия, а также наркотики.

Ранее сообщалось, что международная скоординированная операция против сетей, подозреваемых в онлайн-мошенничестве и отмывании денег, в которые входили немецкие поставщики платежных услуг, привела к 18 арестам.

А весной стало известно, что чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с СБУ пресекли деятельность мошеннической группировки в Украине, которая выманивала деньги у чехов и других европейских граждан фальшивыми предложениями инвестиций.