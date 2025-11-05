Німеччина заарештувала 18 людей у рамках міжнародної операції проти шахрайства

Міжнародна скоординована операція проти мереж, які підозрюються в онлайн-шахрайстві та відмиванні грошей, до яких входили німецькі постачальники платіжних послуг, призвела до 18 арештів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Федерального кримінального поліцейського управління Німеччини та прокуратури, передає "Європейська правда".

Пізно ввечері у вівторок, 4 листопада, правоохоронці провели обшуки в будівлях у Німеччині, Італії, Канаді, Люксембурзі, Нідерландах, Сінгапурі, Іспанії, США та на Кіпрі.

Прокурори заявили, що зосередилися на 44 підозрюваних у Німеччині та інших країнах, а внаслідок операції наразі було заарештовано 18 людей.

Серед них є члени шахрайської мережі, співробітники платіжних компаній та постачальники послуг у сфері злочинності.

Правоохоронці заявили, що в період з 2016 по 2021 рік підозрювані використовували дані кредитних карток 4,3 млн осіб з 193 країн у своїй схемі, завдавши збитків на суму понад 300 млн євро.

Підозрювані могли викачувати кошти через підписки на фальшиві веб-сайти, призначені для стримінгу, знайомств та розваг.

За словами правоохоронців, обвинувачені скомпрометували чотирьох основних німецьких постачальників платіжних послуг, щоб обробляти платежі. Назви компаній не називаються.

Нагадаємо, цієї весни стало відомо, що чеські правоохоронні органи у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання в Україні, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.

Наприкінці жовтня Україна передала Чехії громадянина цієї країни, який був учасником мережі шахрайських кол-центрів, що обманювала громадян ЄС.