У Кремлі підтвердили, що радник премʼєра Британії хотів налагодити звʼязок з РФ

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у середу підтвердив, що радник британського премʼєра Джонатан Пауелл намагався налагодити контакт із російською стороною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське РБК.

Раніше у середу Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Пауелл раніше цього року провів телефонну розмову з помічником господаря Кремля Юрієм Ушаковим.

За даними FT, радник премʼєра Британії хотів налагодити канал звʼязку між європейськими державами і Кремлем, але розмова "минула не дуже добре", і подальших контактів не було.

Пєсков на брифінгу у середу підтвердив розмову Пауелла та Ушакова, додавши, що "діалог не отримав продовження".

"Річ у тім, що під час цього контакту було гостре бажання співрозмовника розповісти про позицію європейців і був дефіцит намірів і бажань вислухати нашу позицію. Звичайно ж, в умовах неможливості доведення думок взаємний діалог не вийшов", – додав він.

Експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо, який очолював країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну, нещодавно заявив, що Європа має вести прямі переговори з російською стороною.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.