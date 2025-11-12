В Кремле подтвердили, что советник премьера Британии хотел наладить связь с РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду подтвердил, что советник британского премьера Джонатан Пауэлл пытался наладить контакт с российской стороной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское РБК.

Ранее в среду Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Пауэлл ранее в этом году провел телефонный разговор с помощником хозяина Кремля Юрием Ушаковым.

По данным FT, советник премьера Британии хотел наладить канал связи между европейскими государствами и Кремлем, но разговор "прошел не очень хорошо", и дальнейших контактов не было.

Песков на брифинге в среду подтвердил разговор Пауэлла и Ушакова, добавив, что "диалог не получил продолжения".

"Дело в том, что во время этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит намерений и желаний выслушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности доведения мнений взаимный диалог не получился", – добавил он.

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, возглавлявший страну на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину, недавно заявил, что Европа должна вести прямые переговоры с российской стороной.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.