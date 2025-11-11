Експрезидент Фінляндії вважає, що ЄС має говорити з РФ напряму, як Трамп

Експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо, який очолював країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що Європа має вести прямі переговори з російською стороною, оскільки в ЄС прагнуть покласти край війні в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Yle, передає "Європейська правда".

"(Президент Франції Емманюель) Макрон, здається, останній, хто телефонував Путіну, а до цього – (ексканцлер Німеччини Олаф) Шольц приблизно рік тому. І це викликало критику. Я його захищав і досі дивуюся з того, що в Європі заявляють, що не будуть розмовляти з воєнним злочинцем Путіним. Але Трамп спілкується з ним, а ми слухаємо, про що ж вони поговорили", – заявив Нііністьо.

Експрезидент вважає, що ЄС міг би виграти від прямого діалогу з Москвою.

"Можливо, у цій ситуації розумніше було б вести ці переговори самостійно. Як і (Дональд) Трамп", – зазначив він.

Старший дослідник Інституту міжнародних відносин Юссі Лассіла, коментуючи слова Нііністьо, заявив, що для Європи, навпаки, небажано розпочинати прямий діалог із Росією.

"За нинішнього розкладу я б вважав це небажаним. Я під цим маю на увазі, що Європа поки що не надає активнішої підтримки Україні і не ставиться до Росії суворіше", – коментує Лассіла.

Він вважає, що ЄС слід шукати прямі зв'язки з Кремлем з позиції сили.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатен переконати правителя РФ Владіміра Путіна розпочати мирні переговори щодо України, навіть попри те, що переговори продовжують буксувати.