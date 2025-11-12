В Финляндии считают, что коррупционный скандал в Украине не повлияет на финпомощь из ЕС

Коррупционный скандал в правительстве Украины не окажет негативного влияния на планы Европейского Союза по оказанию финансовой помощи Киеву в последующие годы, в частности, в рамках "репарационных кредитов".

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила вице-премьер Финляндии Риикка Пурра перед началом заседания министров финансов в Брюсселе 12 ноября.

Украина имеет проблемы с коррупцией, но принимает меры по противодействию этому явлению, поэтому Евросоюз продолжит ее финансировать и в дальнейшем, убеждены в Финляндии.

"Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов (борьбы с коррупцией. – "ЕП") и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никакого препятствия для продвижения "репарационных займов", – заявила Пурра, отвечая на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал с участием министра юстиции Украины осложнить переговоры по "репарационным займам".

Она подчеркнула, что считает план по предоставлению Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России, лучшим вариантом из нескольких предложенных.

"Репарационные займы" безусловно является лучшим вариантом, поскольку они имеют достаточный финансовый потенциал, и одновременно ограничивают давление на национальные бюджеты (ЕС. – „ЕП")", – отметила финский министр.

"Понятно, что Украине нужна наша финансовая поддержка еще больше, чем раньше. России должно быть отправлено четкое сообщение о том, что она должна платить за нанесенные разрушения", – подытожила Риикка Пурра.

Как сообщала "Европейская правда", 13 ноября Совет ЕС обсудит "репарационные займы" и финансирование Украины в 2026-27 годах.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич (фигурирует в материалах НАБУ под прозвищем "Карлсон"), который буквально за несколько часов до обысков НАБУ успел выехать из страны.

Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".