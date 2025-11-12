У Нідерландах почав роботу новий парламент
У Нідерландах офіційно почав роботу новий парламент, обраний на виборах 29 жовтня.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
У вівторок 12 листопада на першому засіданні 150 депутатів нового складу парламенту Нідерландів склали присягу.
55 є новообраними депутатами, решта – переобрані.
У новому складі парламенту 84 чоловіків і 65 жінок (що є рекордною кількістю депутаток), а один з депутатів ідентифікує себе як небінарна особа.
Також поточне скликання на рік "молодше" – середній вік депутатів становить 44 роки, замість 45. Наймолодшій депутатці – 27, найстаршому – 73 і він склав присягу вже сімнадцятий раз.
Нагадаємо, переможцем виборів у Нідерландах офіційно оголосили ліберальну D66.
Швидко домовитися про коаліцію на чолі з лібералами поки не вдалося.
