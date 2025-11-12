В Нидерландах начал работу новый парламент

В Нидерландах официально начал работу новый парламент, избранный на выборах 29 октября.

Во вторник 12 ноября на первом заседании 150 депутатов нового состава парламента Нидерландов приняли присягу.

55 являются новоизбранными депутатами, остальные – переизбранные.

В новом составе парламента 84 мужчин и 65 женщин (что является рекордным количеством депутаток), а один из депутатов идентифицирует себя как небинарное лицо.

Также текущий созыв на год "моложе" – средний возраст депутатов составляет 44 года, вместо 45. Самой молодой депутатке – 27, самому старшему – 73 и он принял присягу уже семнадцатый раз.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66.

Быстро договориться о коалиции во главе с либералами пока не удалось.

