СМИ: переименование Пентагона в "Министерство войны" оценили в $2 млрд

Указ президента США Дональда Трампа об изменении названия Министерства обороны на "Министерство войны" может стоить до 2 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на шестерых информированных людей.

В материале говорится, что переименование Пентагона потребует замены тысяч табличек, плакатов, бланков и значков, а также любых других предметов на военных объектах США по всему миру.

По словам четырех высокопоставленных чиновников Конгресса и еще одного источника NBC News, только новые бланки и вывески "Министерства войны" могут стоить около 1 миллиарда долларов.

На стоимость во многом повлияет изменение кода для всех внутренних и внешних сайтов Пентагона, а также другого программного обеспечения на секретных и несекретных системах, добавили собеседники NBC News.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в ответ на запрос сказал, что окончательной оценки стоимости изменения названия еще нет из-за "шатдауна правительства со стороны демократов".

"Это изменение, которое является данью нашему гордому наследию, необходимо, поскольку оно отражает основную миссию Министерства: выигрывать войны", – добавил он.

В сентябре американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

Подробнее об этом в статье: Война для Трампа: что стоит за решением президента США переименовать Пентагон.