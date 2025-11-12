В Германии мэр города ушел в отставку из-за угроз

Мэр города Дингольфинг в немецкой земле Нижняя Бавария Армин Грасингер решил сложить полномочия после того, как неизвестные устроили поджог возле его дома, а его служебный автомобиль был уничтожен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

48-летний Грасингер объяснил решение об отставке "враждебными настроениями" и угрозами в адрес своей семьи и себя.

"Отставка произошла после тщательного обдумывания и согласования с соответствующими органами. После интенсивных обсуждений с моим ближайшим окружением я решил сделать этот шаг", – сообщил Грасингер.

Мэр сказал, что в непосредственной близости от его дома был устроен поджог, "обстоятельства которого сейчас расследуются". Кроме того, неизвестные подожгли и разрушили его служебный автомобиль.

"Поэтому, чтобы защитить свою семью, я ухожу в отставку. Это решение далось мне нелегко, но, на мой взгляд, оно является неизбежным", – добавил чиновник.

Прокуратура Дингольфинга в настоящее время ведет расследование угроз в адрес Грасингера и поджогов, но пока не нашла доказательств, что они имели политическую подоплеку.

В начале ноября в Германии при подозрительных обстоятельствах сгорел автомобиль одного из топ-политиков ультраправой "Альтернативы для Германии", случай расследуется как умышленный поджог.

В Польше недавно на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии Туска.