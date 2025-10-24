Мер Вільнюса просить МЗС закрити в’їзд російському реперу Моргенштерну

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви з проханням додати російського репера Моргенштерна до списку небажаних осіб, заборонивши йому в'їзд до країни напередодні запланованого концерту в столиці.

Про це Бенкунскас написав у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Бенкунскас відзначив, що настав час серйозно розглянути питання про приїзд Моргенштерна до Вільнюса.

Мер заявив, що не може "сидіти склавши руки і дивитися, як у Вільнюс втретє приїздить артист, який не може відповісти, чий Крим, який публічно висловлює свою повагу до Путіна і якого на прохання СБУ Міністерство культури України додало до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці".

Йдеться про запланований концерт Моргенштерна у Вільнюсі, який організовує компанія, зареєстрована в Латвії, наприкінці цього року.

"Сам Вільнюс не може заборонити окремим особам в'їзд до міста. Тому я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням оцінити та розглянути можливість включення цього виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб", – написав очільник міста.

Він також попросив Міністерство закордонних справ оцінити, чи не суперечить діяльність організатора заходу Ready events інформаційній безпеці Литви.

Нагадаємо, на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.

В липні в Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського Гергієва.