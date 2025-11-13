В греческом порту после пожара утонули три яхты после пожара

Три яхты затонули на стоянке возле греческого порта Пирей рано утром в четверг после того, как одна из них загорелась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожар начался на яхте, пришвартованной в марине, и быстро распространился на соседние суда, в результате чего три из них затонули, сообщили власти, не предоставив дальнейших подробностей.

Сотрудники береговой охраны с буксиром и восемью пожарными машинами в течение нескольких часов пытались локализовать пожар.

Что стало причиной пожара, пока неясно.

Марина находится под управлением D Marinas Hellas, глобальной сети марин, которая управляет запросами и бронированием мест для швартовки в Zea, а также услугами, предлагаемыми в марине.

Небольшой природный порт Zea Marina, также известный как Пасалимани, расположен вблизи главного паромного порта Пирея и в 10 км от центра Афин.

Поздний ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей в 2024 году также привел к уничтожению трех судов.

Перед тем в крупном пожаре, вспыхнувшем на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.