Во Франции неизвестный дрон следил за колонной танков Leclerc

Французская прокуратура начала расследование после того, как дрон пролетел над полицейским участком в Мюлузе, департамент Верхний Рейн, и железнодорожной станцией, где находился тяжелый поезд, перевозивший танки Leclerc.

Об этом сообщает Le Monde, передает "Европейская правда".

В среду, 12 ноября, прокуратура объявила о начале расследования после того, как дрон пролетел над полицейским участком в этом городе в департаменте Верхний Рейн и вблизи железнодорожного вокзала, где накануне находился колонна танков Leclerc.

Сейчас расследование сосредоточено на установлении личности пилота или пилотов летательного аппарата. Инцидент произошел во вторник в 23:45, когда полицейский сообщил о присутствии дрона над двором полицейского участка.

Прокуроры заявили, что пока "нет доказательств, которые бы указывали на то, был ли это преднамеренный пролет над этими районами или просто неожиданный пролет самолета во время другого полета".

Расследование сосредоточено на таких правонарушениях, как "преднамеренный пролет над запретной зоной пилотом самолета", "удержание дрона над запретной зоной пилотом" и "дистанционное пилотирование дрона ночью".

Отметим, что в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

В частности, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, а перед этим из-за дронов остановили работу аэропорта Льежа.

Писали, что Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжениям беспилотников вокруг чувствительных объектов.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.