Зеленський закликає ЄС поквапитись з рішенням щодо росактивів і сподівається на Трампа

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для його понівеченої війною економіки, щоб продовжувати боротьбу з Москвою.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg Television в середу пізно ввечері в Києві, передає "Європейська правда".

"Я сподіваюся, з Божим благословенням, ми отримаємо це рішення", – сказав Зеленський.

В іншому випадку, за його словами, "нам доведеться знайти альтернативу, це питання нашого виживання. Тому нам це дуже потрібно. І я розраховую на партнерів".

"Росія має заплатити за цю війну" – і гроші від заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та профінансувати виробництво безпілотників для завдання ударів по російських цілях, сказав Зеленський.

"У нас немає додаткових грошей, і це шлях – і це справедливо", – сказав український лідер.

Він припустив, що американський президент Дональд Трамп може послати "добрий сигнал" європейським лідерам діяти, використовуючи мільярди російських активів, заморожених у США.

У Трампа "понад п'ять мільярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші – це допоможе", сказав Зеленський. Минулі дії США, такі як енергетичні санкції, підштовхнули "європейських партнерів також до деяких сильних рішень", сказав він.

Технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії 7 листопада не призвела до прориву у питанні, як використати заморожені російські активи для підтримки України.

Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 млрд євро – більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, – без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.