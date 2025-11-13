Зеленский призывает ЕС поторопиться с решением по росактивам и надеется на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для его истерзанной войной экономики, чтобы продолжать борьбу с Москвой.
Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg Television в среду поздно вечером в Киеве, передает "Европейская правда".
"Я надеюсь, с Божьим благословением, мы получим это решение", – сказал Зеленский.
В противном случае, по его словам, "нам придется найти альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров".
"Россия должна заплатить за эту войну" – и деньги от замороженных активов помогут Украине приобрести больше средств противовоздушной обороны в США и Европе и профинансировать производство беспилотников для нанесения ударов по российским целям, сказал Зеленский.
"У нас нет дополнительных денег, и это путь – и это справедливо", – сказал украинский лидер.
Он предположил, что американский президент Дональд Трамп может послать "хороший сигнал" европейским лидерам действовать, используя миллиарды российских активов, замороженных в США.
У Трампа "более пяти миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги – это поможет", сказал Зеленский. Прошлые действия США, такие как энергетические санкции, подтолкнули "европейских партнеров также к некоторым сильным решениям", сказал он.
Техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии 7 ноября не привела к прорыву в вопросе, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 млрд евро – большую часть российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.
Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.
В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.