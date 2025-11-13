Нидерланды предлагают ввести пошлину на дешевые посылки из Китая

Министр финансов Нидерландов Элко Хейнен заявил, что обсудит со своими европейскими коллегами вопрос о введении таможенных пошлин на посылки с низкой стоимостью, чтобы решить проблему нагрузки на таможенную систему малыми посылками из Китая.

Об этом он сказал перед встречей со своими европейскими коллегами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Хейнен считает, что Европейский Союз должен решить проблему небольших посылок, поступающих из Китая.

Поэтому он отметил, что обсудит с другими министрами финансов ЕС вопрос о введении таможенных пошлин также на посылки стоимостью менее 150 евро.

"Мы должны взять под контроль небольшие посылки, поступающие в ЕС из Китая", – подчеркнул он.

В мае стало известно, что Европейская комиссия планирует ввести фиксированный сбор в 2 евро на каждую низкостоимостную посылку, доставляемую потребителям в пределах ЕС из стран.

В конце октября сообщалось, что в правительстве Молдовы размышляют над мерами регулирования посылок со сверхдешевыми товарами с таких онлайн-платформ как Temu и Joom.

Подобные дискуссии начались и в других странах. Так, в Эстонии также размышляют над иным регулированием, потому что поток товаров c китайских онлайн-платформ за короткое время вырос в десять раз.