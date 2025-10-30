Молдова хоче регулювати посилки з Китаю через навалу дешевих товарів

В уряді Молдови розмірковують над заходами регулювання посилок з наддешевими товарами з таких онлайн-платформ як Temu і Joom.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав депутат керівної партії PAS Раду Маріан.

Депутат сказав, що серед питань, які, ймовірно, розглянуть за нового парламенту й уряду, буде регулювання посилок з онлайн-платформ на зразок Temu і Joom, які пропонують товари за копійчані ціни.

Він зауважив, що це, з одного боку, можливість для людей придбати речі за нижчими цінами, проте також зростання потоку цих посилок завдає шкоди місцевим виробникам.

"Китай активно інвестує у свою промисловість і надає величезні субсидії, що призводить до надмірного виробництва. Як наслідок, товари стають дуже дешевими. Але вони підривають роботу наших місцевих підприємців, скорочують їхні продажі і заважають зберігати робочі місця", – зазначив депутат.

"Потрібно шукати рішення, яке не нашкодить економіці та робочим місцям у довгостроковій перспективі", – додав Раду Маріан.

За його словами, обговорення можливих нововведень у цій сфері почнеться після формування нового уряду.

Подібні дискусії почалися і в інших країнах. Так, в Естонії також розмірковують над інакшим регулюванням, тому що потік товарів з китайських онлайн-платформ за короткий час зріс у десять разів.

У Німеччині почали розслідування щодо Temu з метою перевірити умови для торговців та ставлення компанії до постачальників. В Італії платформу Shein оштрафували на мільйон євро за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Стурбованість викликала не лише конкуренція, а й сумнівна безпечність і якість продукції.