Естонія підтримує заклик до зменшення кількості онлайн-покупок з Китаю

Податкова та митна служба Естонії (MTA) погоджується з необхідністю обмежити покупки в китайських інтернет-магазинах і відправлення їхніх товарів поштою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця генерального директора з митних питань MTA Урсула Ріімаа, яку цитує ERR.

За її словами, обсяг товарів, що надходять до Естонії переважно з китайських інтернет-магазинів, за короткий час зріс у десять разів, що створило проблеми для Податково-митної служби.

Минулого року до Європейської економічної зони надійшло 4,6 мільярда посилок, 98% з яких походили з Китаю. Невеликі відправлення з Азії становлять виклик для митних органів по всьому Європейському Союзу, зазначила Ріімаа.

"Так, невеликі посилки, що надходять з Азії до Європи, є проблемою не тільки для Естонії, але й для всіх митних органів ЄС... Для порівняння, обсяг товарів на одному рейсі сьогодні дорівнює тому, що ми отримували за весь місяць. Обсяги значно зросли – у десять разів", – сказала вона.

Це збільшення стало важким тягарем для митних операцій, оскільки кожна партія товарів повинна пройти попередній аналіз ризиків, включаючи перевірку попередніх даних та ідентифікацію покупця.

У цьому контексті Ріімаа вказала на митну реформу, яка зараз проводиться в масштабах ЄС.

"На національному рівні дуже складно ефективно реагувати на бум електронної торгівлі. ЄС робить перші кроки – минулого року Європейська комісія запропонувала план митної реформи. Ключовою частиною цього плану є вирішення питання, як впоратися з вибуховим зростанням обсягів електронної торгівлі", – розповіла вона.

За її словами, деякі з ідей, які зараз обговорюються, включають скасування порогу звільнення від мита в розмірі 50 євро та введення плати за обробку, щоб допомогти митним органам розширити свої контрольні повноваження.

Також є ініціатива щодо збільшення відповідальності онлайн-платформ.

Раніше генеральний директор Фінської митної служби Самі Ракшит закликав обмежити покупки в китайських інтернет-магазинах і відправлення їхніх товарів поштою, оскільки митники не справляються зі збільшенням кількості посилок у кілька десятків разів.

Нагадаємо, у серпні італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф у розмірі 1 млн євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Згодом у Франції Shein отримав штраф у 150 млн євро від французької влади за неправомірне використання файлів cookie.