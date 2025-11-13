Датский министр: ЕС обсудит различные варианты поддержки Украины, кроме репарационного займа

Министры экономики стран ЕС намерены обсудить, какие еще варианты финансирования Украины, кроме репарационного займа, можно обеспечить.

Об этом заявила министр экономических отношений Дании Стефани Лосе перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы должны обсудить в целом, как лучше поддержать Украину и как мы можем мобилизовать как можно больше средств для Украины. Поэтому мы, конечно, открыты для поиска наилучшего пути вперед", – сказала она.

По ее словам, по просьбе лидеров ЕС во время последнего саммита, министры обсудят, какие могут быть варианты финансирования для Украины.

"Честно говоря, мне все еще кажется, что лучшим вариантом был бы репарационный кредит, но мы будем обсуждать это сегодня, а также их работу над решением различных вопросов, которые могут быть с этим связаны", – сказала Лосе.

"Это естественно, что мы обсуждаем и изучаем различные варианты, а также, конечно, трудности, связанные с любым из этих вариантов, но я остаюсь оптимисткой, что Европа в целом будет твердо стоять за Украину и поддерживать ее столько времени, сколько потребуется", – добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для его истерзанной войной экономики, чтобы продолжать борьбу с Москвой.

Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 млрд евро – большую часть российских суверенных активов, замороженных сейчас в Европе, – без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.