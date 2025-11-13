Датский министр: угрозы РФ не должны помешать нам поддерживать Украину

Гибридная война РФ против Европы является новой нормой, но никакие российские угрозы не должны запугать ЕС и помешать поддержке Украины.

Об этом заявила министр экономических отношений Дании Стефани Лосе перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает "Европейская правда".

По ее словам, важно помнить, что Европейский Союз в целом оказался в ситуации, когда идет гибридная война с Россией, и любая из стран может оказаться под угрозой в любой день в разных случаях.

В частности, Лосе упомянула об инцидентах с беспилотниками в воздушном пространстве своей страны.

"Поэтому, если честно, я думаю, что это новая норма, и мы не должны позволять любым случаям, когда мы подвергаемся удару российской гибридной войны, угрожать нам и приводить к отказу от фактической поддержки Украины", – заявила министр.

Отметим, в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

Так, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед тем из-за дронов останавливали работу аэропорта Льежа.

Французская прокуратура начала расследование после того, как дрон пролетел над полицейским участком в Мюлузе, департамент Верхний Рейн, и железнодорожной станцией, где находился тяжелый поезд, перевозивший танки Leclerc.

Писали, что Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжению беспилотников вокруг чувствительных объектов.