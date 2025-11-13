Северные и Балтийские страны выделили еще $500 млн на закупку американского оружия для Украины

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония объявили 13 ноября о том, что они профинансируют совместный пакет вооружений для Украины, которые будут закупаться в США.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщили в пресс-службе НАТО.

Страны объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение.

"Наши северные и балтийские члены Альянса увеличивают финансирование следующего пакета критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Члены НАТО будут продолжать предоставлять Украине необходимое оборудование и припасы", – сказал генеральный секретарь.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Взносы стран НАТО в инициативу PURL уже достигли более $2,8 млрд.