Співлідер німецьких ультраправих закликав до розрядки з Росією

Незважаючи на критику, в тому числі з боку власної партії, співлідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла відстоює свої заяви щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Відповідаючи на запитання про те, що стоїть за його позицією, Хрупалла сказав: "Путін нічого не зробив мені особисто".

"Те, до чого я прагну, – це, безумовно, політика розрядки, яка нам, нарешті, потрібна. Ми повинні простягнути один одному руку допомоги, щоб запобігти війні, великій війні в Європі", – додав політик.

Раніше члени партії критикували Хрупаллу за його висловлювання про Росію і партнера по НАТО – Польщу.

У вівторок Хрупалла в ефірі ток-шоу "Маркус Ланц" на телеканалі ZDF заявив, що наразі не бачить загрози для Німеччини з боку Росії. На запитання, чи передбачає він гібридну війну і ситуацію в Україні з мільйонами біженців, він відповів, що будь-яка країна може стати загрозою для Німеччини – в тому числі й Польща.

У вересні Хрупалла звинуватив Україну в значному збільшенні кількості російських атак на Київ після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.