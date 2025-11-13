Один из лидеров немецких ультраправых призвал к разрядке с Россией

Несмотря на критику, в том числе со стороны собственной партии, сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла отстаивает свои заявления в отношении России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Отвечая на вопрос о том, что стоит за его позицией, Хрупалла сказал: "Путин ничего не сделал мне лично".

"То, к чему я стремлюсь, – это, безусловно, политика разрядки, которая нам, наконец, нужна. Мы должны протянуть друг другу руку помощи, чтобы предотвратить войну, большую войну в Европе", – добавил политик.

Ранее члены партии критиковали Хрупаллу за его высказывания о России и партнере по НАТО – Польше.

Во вторник Хрупалла в эфире ток-шоу "Маркус Ланц" на телеканале ZDF заявил, что пока не видит угрозы для Германии со стороны России. На вопрос, предвидит ли он гибридную войну и ситуацию в Украине с миллионами беженцев, он ответил, что любая страна может стать угрозой для Германии – в том числе и Польша.

В сентябре Хрупалла обвинил Украину в значительном увеличении количества российских атак на Киев после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.