Китай відкинув заяву G7 про передачу РФ товарів подвійного призначення

Китай заявив, що Пекін ніколи не надавав зброю жодній зі сторін війни в Україні і не має наміру терпіти спроби G7 покласти провину на Китай, після заяви міністрів закордонних справ країн "Групи семи".

Слова речника МЗС Китаю Лінь Цзяню цитує китайське видання Global Times, пише "Європейська правда".

Як відомо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтримали необхідність збільшення витрат Росії на війну проти України і заявили, що вивчають нові заходи тиску на країни, які допомагають агресору.

У заяві вони засудили надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення, зокрема, з боку Китаю, який є вирішальним чинником, що сприяє російській війні.

У МЗС Китаю заявили, що документ "знову ігнорує факти, спотворює правду і неправду". Також у Китаї заявили, що цей документ "навмисно паплюжить" країну, "грубо втручаючись у внутрішні справи".

Варто зауважити, що на нещодавній зустрічі з Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що Китай і США спільно працюють над припиненням війни в Україні, але "іноді потрібно дозволити їм воювати".

Трамп стверджує, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.