Китай отверг заявление G7 о передаче РФ товаров двойного назначения

Китай заявил, что Пекин никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон войны в Украине и не намерен терпеть попытки G7 возложить вину на Китай, после заявления министров иностранных дел стран "Группы семи".

Слова представителя МИД Китая Линь Цзяню цитирует китайское издание Global Times, пишет "Европейская правда".

Как известно, министры иностранных дел стран "Группы семи" поддержали необходимость увеличения расходов России на войну против Украины и заявили, что изучают новые меры давления на страны, которые помогают агрессору.

В заявлении они осудили предоставление России военной помощи со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения, в частности, со стороны Китая, который является решающим фактором, способствующим российской войне.

В МИД Китая заявили, что документ "снова игнорирует факты, искажает правду и неправду". Также в Китае заявили, что этот документ "намеренно порочит" страну, "грубо вмешиваясь во внутренние дела".

Стоит заметить, что на недавней встрече с Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и США совместно работают над прекращением войны в Украине, но "иногда нужно позволить им воевать".

Дональд Трамп утверждает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами.