Прем’єрка Литви каже, що заручилася підтримкою Польщі, Латвії та Естонії у суперечці з Білоруссю

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що домовилася з сусідами Польщею, Латвією та Естонією про підтримку на тлі суперечки з Білоруссю.

Ругінене сказала, що сусіди дали запевнення щодо підтримки Литви кроками, які допоможуть їй відстояти свої інтереси на тлі загострення відносин з Білоруссю – через "гібридні" метеокулі з контрабандою та контрзаходи Мінська у відповідь на рішення Литви закрити кордон.

"Польща вже продемонструвала солідарність з нами і не відкрила кордон, хоча це планувалося тиждень тому. І я маю аналогічне запевнення від прем’єрів Латвії та Естонії. Якщо ми побачимо, що контролювати ситуацію не вдається, що білоруський режим продовжує нас атакувати – вони готові продемонструвати солідарність", – сказала Ругінене.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

Вільнюс намагається вмовити білоруську владу випустити цих водіїв, але поки без успіху.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав литовських автоперевізників з розумінням поставитися до скрутної ситуації, в яку потрапили сотні фур у Білорусі.

Інциденти з метеозондами при цьому не припинилися, останній увечері 10 листопада знову створив проблеми для авіарейсів.