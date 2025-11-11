Литва перехопила вісім метеозондів та саморобний дрон з Білорусі

У ніч проти вівторка, 11 листопада, Литва перехопила вісім повітряних куль, що летіли з Білорусі, за попередніми даними, перевозили понад 13 тисяч пачок контрабандних сигарет; також перехопили дрон.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомила Державна прикордонна служба Литви (VSAT), майже у всіх випадках повітряні кулі з контрабандою були перехоплені на підставі інформації, отриманої від прикордонної служби, а одна партія була виявлена поліцією.

Два таких випадки перехоплення сигарет у повітрі були зафіксовані в Шальчінінкайському районі, а решта – у Варені. До всіх партій були прикріплені GPS-передавачі.

Фото: VSAT

Наразі співробітники VSAT проводять досудове розслідування щодо незаконного володіння акцизними товарами.

Фото: VSAT

Також прикордонники з прикордонного посту Трибонис у Шальчінінкайському районі також виявили дрон, що летів з Білорусі.

Співробітники VSAT використовували своє протидронове обладнання, щоб заглушити управління дроном і збити його на землю. Виявилося, що це був саморобний дрон контрабандистів.

Фото: VSAT

Вантаж, який він перевозив, не вдалося відразу знайти в темряві, і прикордонники продовжили пошуки у вівторок вранці.

Як писали, цієї ж ночі три пасажирські літаки, які мали приземлитися в аеропорту Вільнюса, були перенаправлені до Каунаса та Риги через виявлені у повітряному просторі Литви контрабандні повітряні кулі.

Востаннє про метеозонди, які порушили повітряний простір Литви з Білорусі було відомо у суботу, 8 листопада. Тоді повітряні кулі білоруських контрабандистів на короткий час порушили роботу Вільнюського аеропорту, при чому один з них залетів у небезпечну зону.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.