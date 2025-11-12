Президент Литви закликав перевізників з розумінням поставитися до ситуації з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа закликав литовських автоперевізників з розумінням поставитися до скрутної ситуації, в яку потрапили сотні фур у Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа сказав, що розуміє емоції перевізників, що потрапили у проблему в Білорусі, але їм варто розуміти ситуацію, в якій опинилася країна.

"Ми зараз справді перебуваємо під гібридною атакою, і ми не можемо просто дивитися на це і нічого не робити", – наголосив він.

"Ми готові до переговорів на технічному рівні для комплексного вирішення проблем – не лише однієї, що цікавить білоруську сторону, а усіх, які є. Я вважаю, що деескалація все ще можлива", – сказав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

В асоціації перевізників у зв’язку з цим заявили, що допускають акції протесту у Литві.

Прем’єрка Інга Ругінене зі свого боку наголошує, що від уряду лунали досить чіткі сигнали про можливість закриття кордону і перевізники мали розуміти, що продовження роботи стає ризиковим.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.