Премьер Литвы говорит, что заручилась поддержкой Польши, Латвии и Эстонии в споре с Беларусью

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что договорилась с соседями – Польшей, Латвией и Эстонией – о поддержке на фоне спора с Беларусью.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене сказала, что соседи дали заверения о поддержке Литвы такими шагами, которые помогут ей отстоять свои интересы на фоне обострения отношений с Беларусью – из-за "гибридных" метеошаров с контрабандой и контрмер Минска в ответ на решение Литвы закрыть границу.

"Польша уже продемонстрировала солидарность с нами и не открыла границу, хотя это планировалось неделю назад. И я имею аналогичное заверение от премьеров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что контролировать ситуацию не удается, что белорусский режим продолжает нас атаковать – они готовы продемонстрировать солидарность", – сказала Ругинене.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли по меньшей мере тысяча литовских фур. Их заставили стать на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

Вильнюс пытается уговорить белорусские власти выпустить этих водителей, но пока без успеха.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал литовских автоперевозчиков с пониманием отнестись к трудной ситуации, в которую попали сотни фур в Беларуси.

Инциденты с метеозондами при этом не прекратились, последний вечером 10 ноября снова создал проблемы для авиарейсов.