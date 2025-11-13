Литва про переговори із Білоруссю щодо кордону: вичерпалися майже всі дипломатичні канали

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що в ході обговорень щодо можливих переговорів з Білоруссю вичерпуються всі дипломатичні канали, але перший крок очікується від Мінська.

Її слова наводить LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 13 листопада, Ругінене заявила, що кордони з Білоруссю закриті не без причини, а через "гібридну атаку".

"Для вирішення ситуації безумовно вичерпуються всі дипломатичні канали", – визнала вона.

Прем’єр-міністерка Литви наголосила, що як тільки її країна отримає підтвердження від Білорусі, що атаки взяті під контроль – кордон буде відкрито.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.

У четвер, 13 листопада, Білорусь повідомила, що перевезла понад тисячу литовських вантажівок, які застрягли після закриття кордону, на спеціальні стоянки поблизу пунктів пропуску, а понад дві сотні водіїв наразі розшукуються – їм погрожують санкціями.

Водночас продовжуються й інциденти із білоруськими метеозондами, які переносять контрабанду. У вівторок 11 листопада, Литва перехопила вісім повітряних куль, що летіли з Білорусі, за попередніми даними, перевозили понад 13 тисяч пачок контрабандних сигарет; також перехопили саморобний дрон.