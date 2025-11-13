Уряд Угорщини обіцяє громадянам вже другу додаткову пенсію на рік

В уряді Угорщини анонсували запровадження другої додаткової пенсії на рік.

Як повідомляють на офіційному сайті уряду Угорщини, пише "Європейська правда", про це заявив керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

Міністр оголосив, що з лютого 2026 року Угорщина почне запускати виплату 14-ї пенсії на рік. До цього вже кілька років діяла практика з бонусною 13-ю пенсією.

Він заявив, що виплата буде поширюватися на усіх пенсіонерів і це роблять для підтримання купівельної спроможності цієї категорії громадян в умовах інфляції.

Окрім того, він анонсував продовження "заморозки" процентів на деякі кредити домогосподарств та студентів, підвищення виплат деяким категоріям батьків/опікунів та подвоєння так званого банківського податку на підставі того, що прибутки фінансових установ зросли

