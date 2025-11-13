Правительство Венгрии обещает гражданам уже вторую дополнительную пенсию в год

В правительстве Венгрии анонсировали введение второй дополнительной пенсии в год.

Как сообщается на официальном сайте правительства Венгрии, пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

Министр объявил, что с февраля 2026 года Венгрия начнет запускать выплату 14-й пенсии в год. До этого уже несколько лет действовала практика с бонусной 13-й пенсией.

Он заявил, что выплата будет распространяться на всех пенсионеров и это делают для поддержания покупательной способности этой категории граждан в условиях инфляции.

Кроме того, он анонсировал продолжение "заморозки" процентов на некоторые кредиты домохозяйств и студентов, повышение выплат некоторым категориям родителей/опекунов и удвоение так называемого банковского налога на основании того, что доходы финансовых учреждений выросли

