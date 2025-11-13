Прем’єр Молдови перебуває з першим закордонним візитом у Румунії

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув до Румунії, що є його першим візитом за кордон на прем’єрській посаді.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мунтяну прибув до Румунії 13 листопада та вже зустрівся з президентом країни Нікушором Даном та прем’єром Іліє Боложаном.

Боложан зазначив, що Румунія "була, є і буде стратегічним партнером і найближчим другом Молдови" і що у країн є багато двосторонніх проєктів, цікавих для обох країн. Серед таких він згадав лінію електропередач Сучава-Бєльци, відновлення та електрифікацію залізничної гілки Яси-Унгени із залученням європейських коштів, спорудження мосту через Прут в Унгенах, що стане "першим мостом через Прут за останні 60 років", проєкти для прискорення перетину кордону.

Він сказав також про важливість співпраці у безпековій сфері на тлі ризиків, пов’язаних з війною РФ проти України.

Мунтяну зі свого боку сказав, що Молдові за останні роки завдяки підтримці Румунії та ЄС в цілому вдалось позбутися залежності від російського газу, та подякував Румунії за допомогу з доступом та інтеграцією у європейський ринок електроенергії.

"У нас є нові плани розвитку енергетичної інфраструктури, на додачу до трьох ліній, що вже заплановані до 2028 року, серед яких Вулканешти-Кишинів вже на 90% готова. Ми говоримо про нові проєкти з Румунією та Україною: Вулканешти-Смирдан, Комрат-Смирдан та Вулканешти-Арциз, що збільшать регіональну сполученість", – сказав Мунтяну.

Раніше повідомляли, що Румунія та Молдова планують будувати новий міст, що сполучить країни через річку Прут, у південній частині Молдови.

