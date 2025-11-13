Премьер Молдовы находится с первым зарубежным визитом в Румынии

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл в Румынию, что является его первым визитом за границу на премьерской должности.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мунтяну прибыл в Румынию 13 ноября и уже встретился с президентом страны Никушором Даном и премьером Илие Боложаном.

Боложан отметил, что Румыния "была, есть и будет стратегическим партнером и ближайшим другом Молдовы" и что у стран есть много двусторонних проектов, интересных для обеих стран. Среди таких он упомянул линию электропередач Сучава-Бельцы, восстановление и электрификацию железнодорожной ветки Яссы-Унгены с привлечением европейских средств, строительство моста через Прут в Унгенах, что станет "первым мостом через Прут за последние 60 лет", проекты для ускорения пересечения границы.

Он сказал также о важности сотрудничества в сфере безопасности на фоне рисков, связанных с войной РФ против Украины.

Мунтяну со своей стороны сказал, что Молдове за последние годы благодаря поддержке Румынии и ЕС в целом удалось избавиться от зависимости от российского газа, и поблагодарил Румынию за помощь с доступом и интеграцией в европейский рынок электроэнергии.

"У нас есть новые планы развития энергетической инфраструктуры, в дополнение к трем линиям, которые уже запланированы до 2028 года, среди которых Вулканешты-Кишинев уже на 90% готова. Мы говорим о новых проектах с Румынией и Украиной: Вулканешты-Смирдан, Комрат-Смирдан и Вулканешты-Арциз, которые увеличат региональную связанность", – сказал Мунтяну.

Ранее сообщалось, что Румыния и Молдова планируют строить новый мост, который соединит страны через реку Прут, в южной части Молдовы.

Читайте также: "Украинский" премьер и изменения по Приднестровью: чего ждать от нового правительства Молдовы.