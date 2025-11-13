У Грузії завершили пошуки на місці катастрофи військового літака Туреччини з 20 загиблими

У Грузії завершили пошукові роботи на місці катастрофи турецького військово-транспортного літака неподалік кордону з Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами "Эхо Кавказа" й Anadolu.

В МВС Грузії розповіли, що на місці аварії турецького літака у муніципалітеті Сігнахі завершили пошукові роботи. Вдень у четвер знайшли тіло останнього з 20 людей на борту, інших знайшли ще напередодні.

"Усі технічні засоби та фрагменти літака, що мають значення для розслідування, знайдені, проводиться експертиза", – повідомив міністр внутрішніх справ Гела Геладзе, додавши, що всього в операції брали участь понад тисяча грузинських і турецьких фахівців.

Міноборони Туреччини також підтвердило, що знайшли тіла вже усіх загиблих і їх 13 листопада повернуть у Туреччину.

На борту транспортника були фахівці з технічного обслуговування F-16, які літали в Азербайджан у зв’язку з урочистими заходами, і не було боєприпасів.

Нагадаємо, літак C-130 зазнав аварії надвечір 11 листопада дорогою з Азербайджану до Туреччини. Зняті свідками відео показують, що він розвалився на частини ще у повітрі.

У Міноборони Туреччини повідомили, що на борту було 20 членів екіпажу та пасажирів-військових, усі вони загинули.

У 2021 році в аварії військового гелікоптера на півдні Туреччини загинули 11 військових.