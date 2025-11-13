В Грузии завершили поиски на месте крушения военного самолета Турции с 20 погибшими

В Грузии завершили поисковые работы на месте катастрофы турецкого военно-транспортного самолета недалеко от границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам "Эхо Кавказа" и Anadolu.

В МВД Грузии рассказали, что на месте крушения турецкого самолета в муниципалитете Сигнахи завершили поисковые работы. Днем в четверг нашли тело последнего из 20 человек на борту, других нашли еще накануне.

"Все технические средства и фрагменты самолета, имеющие значение для расследования, найдены, проводится экспертиза", – сообщил министр внутренних дел Гела Геладзе, добавив, что всего в операции участвовали более тысячи грузинских и турецких специалистов.

Минобороны Турции также подтвердило, что нашли тела уже всех погибших и их 13 ноября вернут в Турцию.

На борту транспортника были специалисты по техническому обслуживанию F-16, которые летали в Азербайджан в связи с торжественными мероприятиями, и не было боеприпасов.

Напомним, самолет C-130 потерпел крушение вечером 11 ноября по дороге из Азербайджана в Турцию. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.

В 2021 году в аварии военного вертолета на юге Турции погибли 11 военных.