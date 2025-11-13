Парламент Болгарії подолав вето президента на взяття під контроль заводу "Лукойла"

Болгарський парламент у четвер відхилив вето президента Румена Радева на закон, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойл" і продати його, щоб захистити актив від загрози санкцій з боку США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.

США у жовтні запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Лукойл" та "Роснефть".

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Минулого тижня парламент Болгарії схвалив зміни, які нададуть призначеному урядом комерційному менеджеру повноваження контролювати подальшу діяльність нафтопереробного заводу "Лукойл" у Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, а також продати компанію, якщо це буде необхідно.

Президент Румен Радев наклав вето на закон у середу, попередивши, що в ньому відсутні гарантії захисту від майбутніх фінансових претензій до держави. У четвер парламент відхилив його заперечення 128 голосами проти 59.

У Болгарії стурбовані ситуацією з подальшою доступністю пального внаслідок санкцій США проти "Лукойла", що володіє найбільшим НПЗ у Болгарії, а також більшістю інфраструктури для транспортування і зберігання нафти.