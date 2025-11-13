Парламент Болгарии преодолел вето президента на взятие под контроль завода "Лукойла"

Болгарский парламент в четверг отклонил вето президента Румена Радева на закон, позволяющий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" и продать его, чтобы защитить актив от угрозы санкций со стороны США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BTA.

США в октябре ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" – двух крупнейших нефтяных компаний России.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

На прошлой неделе парламент Болгарии одобрил изменения, которые предоставят назначенному правительством коммерческому менеджеру полномочия контролировать дальнейшую деятельность нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Болгарии после 21 ноября, когда должны вступить в силу санкции США, а также продать компанию, если это будет необходимо.

Президент Румен Радев наложил вето на закон в среду, предупредив, что в нем отсутствуют гарантии защиты от будущих финансовых претензий к государству. В четверг парламент отклонил его возражения 128 голосами против 59.

В Болгарии обеспокоены ситуацией с дальнейшей доступностью топлива вследствие санкций США против "Лукойла", владеющего крупнейшим НПЗ в Болгарии, а также большинством инфраструктуры для транспортировки и хранения нефти.