Спікер Сейму Польщі подав у відставку

Спікер польського Сейму Шимон Головня у четвер підписав заяву про відставку з посади – це частина домовленостей урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Під час спілкування з журналістами Головня, який очолює коаліційну партію "Польща 2050", сказав, що "в останній раз стою перед вами в ролі маршалка (спікера. – Ред.)".

"Я підписав заяву про відставку відповідно до коаліційної угоди", – повідомив він. Вона набуде чинності 18 листопада, і того ж дня відбудеться процедура обрання нового маршалка Сейму.

За домовленістю польської урядової коаліції, посада перейде до співголови "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого.

Головня сказав, що після його відставки "Польща 2050" отримає посаду віцепремʼєра уряду. Сам він не виключив, що може бути обраний заступником спікера Сейму.

Раніше Головня казав, що подав свою кандидатуру на посаду верховного комісара ООН у справах біженців, але оцінював свої шанси як невисокі.

Читайте також: Повстання проти Туска? Чому польська коаліція стала як ніколи близька до розвалу.