Спикер Сейма Польши подал в отставку

Спикер польского Сейма Шимон Головня в четверг подписал заявление об отставке с должности – это часть договоренностей правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Во время общения с журналистами Головня, который возглавляет коалиционную партию "Польша 2050", сказал, что "в последний раз стою перед вами в роли маршалка (спикера. – Ред.)".

"Я подписал заявление об отставке в соответствии с коалиционным соглашением", – сообщил он. Оно вступит в силу 18 ноября, и в тот же день состоится процедура избрания нового маршалка Сейма.

По договоренности польской правительственной коалиции, должность перейдет к сопредседателю "Новой Левицы" Влодзимежу Чажастому.

Головня сказал, что после его отставки "Польша 2050" получит должность вице-премьера правительства. Сам он не исключил, что может быть избран заместителем главы Сейма.

Ранее Головня говорил, что подал свою кандидатуру на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев, но оценивал свои шансы как невысокие.

