Еврокомиссар: Британия и Канада могут предоставить Украине собственные "репарационные займы"

Великобритания и Канада, на территории которых также находятся замороженные активы России, могут предоставить Украине финансирование по модели "репарационных займов", предложенной Европейской комиссией.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с журналистами в Брюсселе 13 ноября.

"Модель "репарационных займов" для Украины на основе замороженных активов могут использовать Великобритания и Канада.

"Великобритания и Канада уже заявили о своей заинтересованности и готовности применить подход, аналогичный модели ‘репарационных займов’, связанной с замороженными российскими суверенными активами, которые находятся на их территории", – сообщил Домбровскис.

Он добавил, что Еврокомиссия также находится в контакте с властями Японии по этому же вопросу.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для продолжения борьбы с Москвой.

Ранее одобрение плана было заторможено из-за некоторых опасений Бельгии, на территории которой хранится основная часть российских активов в ЕС.

В Евросоюзе заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остаётся на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.