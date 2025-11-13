У Польщі прокурори просять три місяці арешту для ексміністра Зьобро, який в Угорщині

У Польщі прокурори просять запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці для Збігнєва Зьобро, колишнього генпрокурора та міністра юстиції часів перебування при владі партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо досудового арешту Зьобро на три місяці через обгрунтовані побоювання, що він намагатиметься сховатись від правосуддя чи перешкоджати процесу.

Речник прокуратури Пшемислав Новак зазначив, що немає підстав ставитися до Збігнєва Зьобро інакше, ніж когось іншого у схожій ситуації, і дозволити йому допити з перебуванням за кордоном.

Минулої п’ятниці зняв із Зьобро депутатський імунітет у зв’язку з розслідуванням щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості, а також дав згоду на його потенційний арешт. Того ж вечора прокуратура постановила висунути йому звинувачення та доставити на допит.

"До цього часу рішення про його затримання не виконано через той факт, що підозрюваний наразі перебуває в Угорщині", – зазначили у національній прокуратурі.

Зьобро заперечує твердження про його "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито.

Читайте детальніше на цю тему В гостях у Орбана: як Угорщина стала притулком для розшукуваних політиків з Польщі